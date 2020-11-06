Вакцина от коронавируса: Канада ожидает получить лекарство в начале 2021 года
6 ноября, 2020, 21:25
Правительство Канады ожидает, что вакцина от коронавируса может появиться уже в начале следующего года
Об этом заявила представитель Министерства здравоохранения Канады Тереза Тем на пресс-конференции, передает "РБК-Украина".
"Я с осторожным оптимизмом надеюсь, что безопасные и эффективные вакцины будут доступны в первом квартале 2021 года", - сказала она.
Однако вакцинация начнется после того, как препараты получат одобрение Минздрава.
- Напомним, вакцина от коронавируса, разрабатываемая компанией AstraZeneca в сотрудничестве с Оксфордским университетом, может быть готова к широкому применению еще в конце 2020 года.
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