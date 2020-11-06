В Viber и Telegram: налоговая запустила сервис для отслеживания оплаты налогов

6 ноября, 2020, 20:32

ГНСУ запустила для налогоплательщиков электронный сервис InfoTAX в мессенджерах Telegram и Viber

Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.

Так, налогоплательщики имеют возможность получать информацию о состоянии расчетов с бюджетом и о результатах обработки документов.

Также через мессенджеры можно получать информацию о регистрационных и учетных данных и о сроках предоставления отчетности и уплаты налогов.

Отмечается, что следующий этап сервиса введут с января 2021 года, он будет предоставлять следующие возможности:

- предзаполнение отчетности для плательщиков единого налога;

- переход к уплате налогов в "два клика",

- оповещение о возникновении налогового долга, а также о возможности возникновения налогового долга в случае несвоевременной уплаты.

"Для доступа к сервису необходимо в соответствующем мессенджере (например, Telegram) найти InfoTAX, в котором перейти по ссылке в электронный кабинет для идентификации и завершения настройки нового сервиса", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что налоговая в ноябре планирует запустить бот в Telegram и Viber, который позволит получать информацию о состоянии расчетов и оповещения о необходимости представления отчетности и уплаты налогов.

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