В Viber и Telegram: налоговая запустила сервис для отслеживания оплаты налогов
Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.
Так, налогоплательщики имеют возможность получать информацию о состоянии расчетов с бюджетом и о результатах обработки документов.
Также через мессенджеры можно получать информацию о регистрационных и учетных данных и о сроках предоставления отчетности и уплаты налогов.
Отмечается, что следующий этап сервиса введут с января 2021 года, он будет предоставлять следующие возможности:
- предзаполнение отчетности для плательщиков единого налога;
- переход к уплате налогов в "два клика",
- оповещение о возникновении налогового долга, а также о возможности возникновения налогового долга в случае несвоевременной уплаты.
"Для доступа к сервису необходимо в соответствующем мессенджере (например, Telegram) найти InfoTAX, в котором перейти по ссылке в электронный кабинет для идентификации и завершения настройки нового сервиса", - говорится в сообщении.
- Напомним, ранее сообщалось, что налоговая в ноябре планирует запустить бот в Telegram и Viber, который позволит получать информацию о состоянии расчетов и оповещения о необходимости представления отчетности и уплаты налогов.
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