В Украине представили модель отечественного ударного-разведывательного беспилотника "Сокол-300"

6 ноября, 2020, 19:06

6 ноября КБ "Луч" представило макет разведывательно-ударного БПЛА "Сокол-300", вооруженного отечественными ракетами "Барьер"

Об этом сообщает "АрмияИнформ".

Мероприятие состоялось в одном из производственных цехов ГП "Жулянский машиностроительный завод "ВИЗАР", входящего в состав ГК "Укроборонпром".

Отмечается, что макет беспилотника планировали показать впервые на Международной выставке "Оружие и безопасность - 2020", но ее перенесли на 2021 год из-за пандемии COVID-19.

По словам генерального конструктора КБ "Луч" Олега Коростелева, полезная нагрузка, которую может нести "Сокол-300", составляет 300 кг, что эквивалентно четырем противотанковым ракетам типа "Барьер", которые разработали на "Луче" и изготавливают на ХКБМ "Артем".

Ракеты "Барьер" под крылом макета БПЛА "Сокол-300"

Сейчас для "Сокола" уже отработано около 85% составляющих. В частности, оптико-электронную станцию наведения и системы подвески вооружения, которые уже разработали и изготавливают для вертолетов. Также различные системы контроля полета, инерционная система, система питания двигателя и другие уже отработаны на крылатой ракете Р-360 ракетного комплекса РК-360 МЦ "Нептун".

По словам Олега Коростелева, стоимость опытно-конструкторских работ оценивается в 150 млн грн, а стоимость самого БПЛА составляет около 50 млн грн. Например, стоимость только оптической прицельной станции наведения отечественного БПЛА составляет в среднем $300-350 тыс., а на "Байрактаре" - ориентировочно $1,2-1,3 млн.

Максимальная взлетная масса "Сокола" составляет 1130 кг, максимальная скорость - 210 км/ч, продолжительность полета - 26 часов, а его максимальная дальность - 3300 км; вооружен четырьмя крылатыми управляемыми ракетами с дальностью поражения до 10 км.

Конструктор и директор КБ "Луч" Олег Коростелев отметил, что при условии надлежащего финансирования государством, через 9-12 месяцев станут возможными первые государственные испытания отечественного беспилотника

Как отметил военный эксперт Кирилл Данильченко, БПЛА имеет "родную" РЛС и оптико-прицельную станцию наведения от Изюмского приборостроительного завода.

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