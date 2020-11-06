В Раде поймали кнопкодава, - "Честно"
6 ноября, 2020, 13:09
Народного депутата, мажоритарщика из Ивано-Франковщины Андрея Иванчука поймали на неперсональном голосовании
Об этом сообщает движение "Честно"
Иванчук предпринял кнопкодавство во время голосования по принятию за основу изменений в Бюджетный кодекс Украины.
Это 51-й факт кнопкодавства, зафиксированный "Честно" в ВР 9-го созыва, и второй факт, который подпадает под ст. 364-2 УК, предусматривающей уголовную ответственность за голосование вместо другого нардепа в парламенте".
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