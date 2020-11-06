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Espreso.tvОбществоВ Раде поймали кнопкодава, - "Честно"

В Раде поймали кнопкодава, - "Честно"


фото: rada.gov.ua
Народного депутата, мажоритарщика из Ивано-Франковщины Андрея Иванчука поймали на неперсональном голосовании

Об этом сообщает движение "Честно"

Иванчук предпринял кнопкодавство во время голосования по принятию за основу изменений в Бюджетный кодекс Украины.

Это 51-й факт кнопкодавства, зафиксированный "Честно" в ВР 9-го созыва, и второй факт, который подпадает под ст. 364-2 УК, предусматривающей уголовную ответственность за голосование вместо другого нардепа в парламенте".

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