В Киеве за сутки обнаружили более тысячи случаев COVID-19
6 ноября, 2020, 12:17
В Киеве 42 375 подтвержденных случаев COVID-19
Об этом сообщил мэр Виталий Кличко в Telegram.
За прошедшие сутки в Киеве - коронавирус обнаружили у 1002 человек.
Умерли 14 больных. Всего в Киеве 841 летальный случай.
Заболели: 556 женщин, 377 мужчин, 34 девочки от 8 месяцев до 17 лет и 35 мальчиков от 25 дней до 17 лет.
Среди них - 39 медиков.
В больницы были госпитализированы 55 пациентов.
Выздоровели в столице за сутки всего людей от начала пандемии - 1 449. Всего переболело 15 218 жителей.
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