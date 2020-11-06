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Espreso.tvОбществоВ Киеве за сутки обнаружили более тысячи случаев COVID-19

В Киеве за сутки обнаружили более тысячи случаев COVID-19


фото: reuters
В Киеве 42 375 подтвержденных случаев COVID-19

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко в Telegram.

За прошедшие сутки в Киеве - коронавирус обнаружили у 1002 человек.

Умерли 14 больных. Всего в Киеве 841 летальный случай.

Заболели: 556 женщин, 377 мужчин, 34 девочки от 8 месяцев до 17 лет и 35 мальчиков от 25 дней до 17 лет.

Среди них - 39 медиков.

В больницы были госпитализированы 55 пациентов.

Выздоровели в столице за сутки всего людей от начала пандемии - 1 449. Всего переболело 15 218 жителей.

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