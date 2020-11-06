В Киеве станцию метро "Майдан Незалежности" закрыли из-за сообщения о заминировании

6 ноября, 2020, 18:18

В Киеве из-за анонимного звонка о минировании закрыли на вход и выход станцию метро "Майдан Независимости", а также пересадку на "Крещатик"

Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен" в Telegram.

"Станция "Майдан Незалежности" + пересадка на "Крещатик" закрыты на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании", - говорится в сообщении.

Отмечается, что информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки.

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