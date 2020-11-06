В Киеве немало учителей используют русский язык вместо украинского, - языковой омбудсмен

6 ноября, 2020, 18:45

Языковой омбудсмен Тарас Креминь заявил, что в Киеве на уроках немало учителей используют русский язык вместо украинского

Об этом сообщил Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь, передает "Укринформ".

"Мы рассчитываем, что в ближайшее время будут обнародованы результаты выборов Киевского городского головы. И мы искренне надеемся на ближайшую встречу с главой украинской столицы, с которым мы бы хотели провести достаточно плодотворную и важную встречу. Она будет заключаться в разборе той проблематики, которую мы заметили по результатам десятков обращений. Потому что, подчеркну, огромное количество обращений и критики языка обучения касается учебных заведений города Киева. Вместе с тем есть какие-то пути в решении этой проблемы", - сказал Кремень.

Он отметил, что в Киеве на уроках немалая часть учителей достаточно часто, а в отдельных случаях - изредка, используют русский язык вместо украинского. По его словам, на внешкольных мероприятиях на русском разговаривает четверть педагогических работников, изредка используют - 45%.

По словам языкового омбудсмена, еще в большей степени русский язык вместо украинского используется в учреждениях дополнительного образования - музыкальных школах, детско-юношеских спортивных школах, в кружковой работе и тому подобном.

"Такая доля нареканий особенно заметна. Кроме контроля, кроме защиты, органы местного самоуправления и органы управления образованием должны позаботиться о создании лучших условий, о повышении квалификации педагогических работников", - сказал Креминь.

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