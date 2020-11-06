В Киеве Ford протаранил здание пиццерии

6 ноября, 2020, 20:53

В Святошинском районе Киева автомобиль Ford Fiesta протаранил здание пиццерии. Водителя и пассажира автомобиля госпитализировали

Об этом сообщают Вартові.Еспресо.

В Киеве, в Святошинском районе, на улице Семьи Сосниных автомобиль Ford Fiesta протаранил здание пиццерии.

Как удалось узнать Вартовим Еспресо, автомобиль сбил столбик ограждения, которое отделяет пешеходную зону от проезжей, и врезался в здание пиццерии.

При этом автомобиль протаранил и припаркованный мотоцикл Geon.

По словам свидетелей, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Очевидцы отметили, что водителя госпитализировали вместе с пассажиром. Никто из сотрудников и посетителей пиццерии не пострадал.

На месте работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа.

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