В Киеве Ford протаранил здание пиццерии
Об этом сообщают Вартові.Еспресо.
В Киеве, в Святошинском районе, на улице Семьи Сосниных автомобиль Ford Fiesta протаранил здание пиццерии.
Как удалось узнать Вартовим Еспресо, автомобиль сбил столбик ограждения, которое отделяет пешеходную зону от проезжей, и врезался в здание пиццерии.
При этом автомобиль протаранил и припаркованный мотоцикл Geon.
По словам свидетелей, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
Очевидцы отметили, что водителя госпитализировали вместе с пассажиром. Никто из сотрудников и посетителей пиццерии не пострадал.
На месте работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа.
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