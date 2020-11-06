В Кремле отреагировали на пункт украинского плана по Донбассу об отмене указа Путина о паспортизации ОРДЛО

6 ноября, 2020, 13:04

По словам пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина Дмитрия Пескова, Россия продолжит "защиту этнических россиян на Донбассе"

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "РБК-Украина" со ссылкой на российские СМИ.

"Что значит, Россия должна? А разве Украина не должна заботиться о своих гражданах? Если Украина считает людей, проживающих на юго-востоке Украины своими гражданами, разве она не должна о них заботиться, разве Украина не должна обеспечивать социальные потребности этих граждан?" - сказал Песков журналистам.

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Он заявил, что Россия всегда будет защищать интересы россиян, где бы они ни проживали. В то же время позиция Киева понятна.

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"Но она в корне расходится с обязательствами Украины, которые зафиксированы подписью президента Украины в Минском комплексе мероприятий. В Минском комплексе не указано, там нет такого положения (о прекращении выдачи российских паспортов, - ред.)", - добавил пресс-секретарь Путина .

Подготовленный украинской стороной "План совместных шагов" для ТКГ содержит предложение о полном прекращении конфликта и демилитаризации ОРДЛО в начале 2021 года, чтобы создать условия для проведения местных выборов 31 марта.

В плане Украины говорится, что обмен пленными в формате "всех на всех" должен состояться не позднее 15 декабря.

5 ноября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что план Кравчука о проведении выборов в ОРДЛО " не соответствует Минским соглашениям".

По словам украинского вице-премьера Алексея Резникова, украинский план урегулирования в Донбассе будет предусматривать отмену указов президента РФ Владимира Путина об упрощенном порядке получения российских паспортов украинском в ОРДЛО и других подобных актов

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