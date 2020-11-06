В Харькове ВАКС отстранил судью, которую поймали при передаче взятки

6 ноября, 2020, 14:23

6 ноября, Апелляционная палата ВАКС рассмотрела жалобу прокурора и отстранила судью Харьковского окружного административного суда, которое поймали на взятке

Об этом сообщается на сайте Судебной власти.

По результатам судебного заседания коллегия судей отменила решение следственного судьи и приняла новое, которым удовлетворила ходатайство детектива НАБУ об отстранении подозреваемого от занимаемой должности до истечения срока досудебного следствия 22 ноября 2020 года.

Решение является окончательным, вступает в законную силу с момента провозглашения и обжалованию в кассационном порядке не подлежит.

В ВАКС напомнили, что действия подозреваемого квалифицированы по ч. 3 ст. 369 УК Украины. По версии следствия, глава Харьковского окружного админсуда Ольга Панченко оказывала давление на одну из судей Харьковского окружного административного суда, чтобы последняя приняла решение по административному делу по земельному вопросу в пользу коммерческой компании. Для того чтобы судья вынесла "правильное" решение, подозреваемая передала ей 3000 долларов США.

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