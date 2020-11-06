В Харькове столкнулись "Хонда" и "Сузуки", шестеро пострадавших

6 ноября, 2020, 22:09

В Московском районе Харькова в результате столкновения двух автомобилей пострадали пять человек

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

"Предварительно установлено, что произошло столкновение автомобиля Honda Civic, который двигался по главной дороге, с Suzuki Grand Vitara, который выезжал с придомовой территории. От удара Honda Civic отбросило в здание остановки общественного транспорта", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в результате ДТП телесные повреждения получили 28-летний водитель и четверо пассажиров Honda Civic, они доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. В то же время 79-летний водитель Suzuki Grand Vitara от госпитализации отказался.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.