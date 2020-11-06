В Харькове столкнулись "Хонда" и "Сузуки", шестеро пострадавших
Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
"Предварительно установлено, что произошло столкновение автомобиля Honda Civic, который двигался по главной дороге, с Suzuki Grand Vitara, который выезжал с придомовой территории. От удара Honda Civic отбросило в здание остановки общественного транспорта", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в результате ДТП телесные повреждения получили 28-летний водитель и четверо пассажиров Honda Civic, они доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. В то же время 79-летний водитель Suzuki Grand Vitara от госпитализации отказался.
Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
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