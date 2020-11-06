В Донецкой области депутата обвиняют в участии в проведении "референдума" в "ДНР"
Об этом сообщает прокуратура Донецкой области.
"49-летняя жительница Лимана была членом территориальной и председателем участковой избирательной комиссии во время "референдума" о признании независимости "Донецкой народной республики" 11 мая 2014 года", - говорится в сообщении.
По завершению незаконного голосования протоколы и другие документы, подтверждающие его проведение, были переданы оккупационной администрации России в Донецкой области.
Прокуратура обвиняет женщину по ч. 2 статьи 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). Обвинительный акт направлен в суд. Депутату грозит тюремный срок от пяти до 10 лет с конфискацией имущества или без него.
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