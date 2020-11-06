6 ноября, 2020, 19:40

В Австрии закрыли две мечети на окраине Вены

Об этом сообщила министр интеграции Сузанне Рааб, информирует Радио Свобода.

Как сказала она на пресс-конференции, эти мечети сделали свой вклад в радикализацию нападавшего, который вечером 2 ноября устроил несколько перестрелок в центре Вены, убив четыре человека и ранив более 20. При этом одно из этих помещений вообще не было зарегистрировано как мечеть.

Исламская религиозная община Австрии, которая действует в этой стране легально, заявила, что находится в состоянии "дискуссии с соответствующими органами". Как сообщили в общине, та из закрытых мечетей, которая действовала официально, нарушила правила относительно религиозной доктрины и австрийское законодательство, регулирующее деятельность таких учреждений.

Также в Австрии продолжается расследование, почему нападавший, гражданин Австрии и Северной Македонии по имени Куйтим Фейзулай, не был взят под наблюдение после того, как правоохранители Словакии сообщили, что тот пытался летом купить боеприпасы в Братиславе. В связи с этим руководителя антитеррористической службы в Вене отстранили от должности на время расследования, сообщила полиция.

Прокуратура Вены со своей стороны сообщила, что шестерых из уже 16 человек, которые были задержаны после нападения и среди которых есть граждане других стран, отпустили, остальные пока остаются под стражей.

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