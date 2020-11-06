УПЛ: расписание матчей и трансляций 9-го тура чемпионата Украины по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В 8-м туре "Динамо" обыграло "Днепр-1" 2: 1 и набрало 20 очков. На второе место вышел "Шахтер", разгромивший "Мариуполь" 4: 1, он имеет 16 пунктов. Дончане воспользовались поражением "Ворсклы" от "Львова" 0: 1, из-за которого полтавчане с 15 баллами скатились на третью позицию.
"Динамо" и "Шахтер" сыграют в 9-м туре чемпионата Украину 8 ноября в Киеве.
Украинская Премьер-лига
9-й тур
6 ноября
19:00 "Днепр-1" - "Колос", прямая трансляция на телеканале УНИАН
7 ноября
14:00 "Олимпик" - "Мариуполь", прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"
17:00 "Александрия" - "Львов", прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"
19:30 "Десна" - "Минай", прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"
8 ноября
14:00 "Рух" - "Ингулец", прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
17:00 "Динамо" - "Шахтер", прямая трансляция на телеканале "2 + 2"
19:30 "Заря" - "Ворскла", прямая трансляция на телеканале УНИАН
- Напомним, 30 октября в 8-м туре УПЛ "Шахтер" разгромил "Мариуполь" со счетом 4: 1.
- 1 ноября во чемпионате Украины по футболу "Ворскла" уступила в гостях "Львову" .
- Перед игрой с "Шахтером" положительные тесты на COVID-19 сдали еще пять футболистов "Динамо" .
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