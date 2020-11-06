УПЛ: расписание матчей и трансляций 9-го тура чемпионата Украины по футболу

6 ноября, 2020, 08:25

В 9-м туре Украинской Премьер-лиги киевское "Динамо" сыграет против донецкого "Шахтера"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В 8-м туре "Динамо" обыграло "Днепр-1" 2: 1 и набрало 20 очков. На второе место вышел "Шахтер", разгромивший "Мариуполь" 4: 1, он имеет 16 пунктов. Дончане воспользовались поражением "Ворсклы" от "Львова" 0: 1, из-за которого полтавчане с 15 баллами скатились на третью позицию.

"Динамо" и "Шахтер" сыграют в 9-м туре чемпионата Украину 8 ноября в Киеве.

Украинская Премьер-лига

9-й тур

6 ноября

19:00 "Днепр-1" - "Колос", прямая трансляция на телеканале УНИАН

7 ноября

14:00 "Олимпик" - "Мариуполь", прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"

17:00 "Александрия" - "Львов", прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"

19:30 "Десна" - "Минай", прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"

8 ноября

14:00 "Рух" - "Ингулец", прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

17:00 "Динамо" - "Шахтер", прямая трансляция на телеканале "2 + 2"

19:30 "Заря" - "Ворскла", прямая трансляция на телеканале УНИАН

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