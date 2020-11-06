 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоУкраинку на Бали обвинили в хранении наркотиков: родственники задержанной заявляют, что отправили ей сливовую пастилу

Украинку на Бали обвинили в хранении наркотиков: родственники задержанной заявляют, что отправили ей сливовую пастилу

В Индонезии, на острове Бали, задержали украинку из-за получения посылки с "подозрительным веществом" с родины. Родственники заявили, что отправили банку домашней сливовой пастилы

Об этом инциденте сообщило посольство Украины в Индонезии.

"Сегодня (5 ноября, - ред.) правоохранительные органы Бали задержали гражданку Украины, которая получила посылкой подозрительное вещество. Продолжается проведение экспертизы", - отметили в посольстве.

В то же время сестра задержанной украинки написала в Facebook, что "подозрительным веществом" в посылке была домашняя сливовая пастила, которую ее родители отправили дочери, больше года живущей на Бали.

"Посылка приехала, Даша ее получила, после получения домой ворвалась полиция с обвинением в хранении наркотиков. Дашу задержали для проведения дополнительного тестирования пастилы. Мы точно знаем, что в оригинальной посылке марихуаны не было", - написала она.

Позже сестра задержанной сообщила, что женщина находится под стражей в центральном офисе полиции в городе Денпасар.

"Условия там человеческие. Она без связи, но к ней пускают посетителей. Сегодня Даше звонил посол и приезжали почетные консулы. После включения МИД - от министра, заместителя министров и посольства/консульства - нам стало немного спокойнее", - отметила родственница задержанной.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

6 ноября, 2020 пятница

больше новостей

6 ноября, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать