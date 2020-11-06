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Espreso.tvЭкономикаУкраинцы за месяц продали валюты на $53,5 млн больше, чем купили

Украинцы за месяц продали валюты на $53,5 млн больше, чем купили

Продажа валюты банкам в октябре составила $1,36 млрд, что на $53,5 млн больше, чем объем покупки валюты за месяц

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Согласно данным, украинцы в октябре продали $1,36 млрд валюты в эквиваленте, а купили - на $53 млн меньше.

По сравнению с сентябрем 2020 года продажа валюты сократилась на 8,5%, а покупка - на 3,2%. В январе - октябре этого года объем продаж наличной валюты составил $13,01 млрд, а объем покупки - $11,7 млрд.

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