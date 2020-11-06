Украина передала списки для обмена пленными, ждем ответа другой стороны, - Зеленский

6 ноября, 2020, 18:21

Об этом он сказал во время общения со СМИ на КПВВ "Счастье" в Луганской области.

"Мы передали сегодня пани Хайди Грау списки с нашей стороны, списки все эти согласованные, ждем ответа от другой стороны", - сообщил Зеленский.

Президент отметил, что вопрос обмена поднимут на заседании Трехсторонней контактной группы, которое запланировано на 10-11 ноября.

Напомним, вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что обмен пленными затягивается, поскольку оккупанты до сих пор не подали списки. Поэтому пока нет конкретной даты обмена.

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