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Espreso.tvОбществоУкраина передала списки для обмена пленными, ждем ответа другой стороны, - Зеленский

Украина передала списки для обмена пленными, ждем ответа другой стороны, - Зеленский


фото: Офіс президента
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина передала списки для обмена удерживаемыми лицами спецпредставителю ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Хайди Грау и ожидает ответа от другой стороны

Об этом он сказал во время общения со СМИ на КПВВ "Счастье" в Луганской области.

"Мы передали сегодня пани Хайди Грау списки с нашей стороны, списки все эти согласованные, ждем ответа от другой стороны", - сообщил Зеленский.

Президент отметил, что вопрос обмена поднимут на заседании Трехсторонней контактной группы, которое запланировано на 10-11 ноября.

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