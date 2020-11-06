Турчинов: "Европейская Солидарность" будет требовать пересчета в Тернополе, чтобы не допустить фальсификаций "слуг"

6 ноября, 2020, 17:54

6 ноября глава избирательного штаба партии "Европейская Солидарность" Александр Турчинов заявил о попытке фальсификации выборов партией "Слуга народа" на выборах в Тернопольский горсовет

Об этом экс-секретарь СНБО, глава избирательного штаба "ЕС" Александр Турчинов заявил на брифинге, передает Еспресо.TV .

Александр Турчинов отметил, что "Европейская Солидарность" - единственная политическая сила, которая заняла первое место в пяти регионах - Киеве, Киевской, Львовской, Ривненской и Тернопольской областях.

В то же время он подчеркнул, что "ЕС" - единственная партия, которой удалось пройти в горсоветы всех областных центров.

"Для сравнения, ОПЗЖ не смогла пройти в 7 областных центрах. "Слуги народа" не смогли пройти в трех", - подчеркнул экс-секретарь СНБО.

Турчинов заявил, что Украина возвращается во времена, когда происходит массовый подкуп избирателей.

"К сожалению, мы снова возвращаемся во времена, когда происходит массовый подкуп избирателей. Когда пытаются фальсифицировать выборы на участках, и, главный признак, который был присущ, кстати, еще во времена, когда был президентом Виктор Янукович, - это попытка переписать результаты выборов уже после дня голосования. Опять возвращается практика переписывания протоколов под видом так называемого их уточнения", - констатировал Турчинов.

В качестве примера, Александр Турчинов привел ситуацию с выборами в Тернополе, где "Слуга народа" набрала 4,8% голосов. Экс-секретарь СНБО заявил, что там происходит фактическое переписывание протоколов выборов с целью "затянуть" партию в горсовет.

Турчинов отметил, что партия "Европейская Солидарность" обратилась в суд о пересчете голосов в Тернополе с целью не допустить фальсификаций.

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