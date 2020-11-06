Ткаченко: в Украине снимут сериал о космосе для французского CANAL +

6 ноября, 2020, 12:16

По словам главы МКИП Александра Ткаченко, съемки французами фильма в Украине - результат политики "рибейта", введенного министерством

Об этом министр культуры Александр Ткаченко рассказал в Facebook.

"Новость о том, что в Украине заработал механизм рибейтов, расходится Европой", - отметил министр.

"По заказу популярного французского вещателя CANAL + французский продакшн Federation Entertainment совместно с компанией Apple Tree Vision готовятся к съемкам в Украине нового англоязычного сериала о космосе", - отметил министр.

По его словам французы снимут шестисерийную детективную драму "Инфинити". Ткаченко отметил, что старт съемок запланировано предварительно на март 2021 года. "Большинство снимать в Украине, а часть в Казахстане на полигоне Байконур и в Париже", - добавил Ткаченко.

"Имел возможность обсудить детали сериала с продюсерами Жан-Шарлем Леви и Марком Либерти. Команды претендуют на рибейты. Также договорились, что к проекту привлекать украинских актеров и команды специалистов на площадке", - похвастался Ткаченко.

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