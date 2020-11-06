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Espreso.tvОбществоТело полярника Омеляновича, который совершил самоубийство в мае, доставят в Украину 7 ноября

Тело полярника Омеляновича, который совершил самоубийство в мае, доставят в Украину 7 ноября


фото: kpi.ua
Тело повара 25-й Украинской антарктической экспедиции Василия Омеляновича, который в мае умер на станции "Академик Вернадский", 7 ноября будет доставлено в Украину

Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр в Facebook.

"Все административные вопросы с транспортировкой тела Василия завершены. Тело будет доставлено завтра в Украину", - говорится в сообщении.

Похороны полярника назначены на понедельник, 9 ноября.

Родные Василия Омеляновича планируют похоронить его в родном Малине Житомирской области.

  • Напомним, 8 мая на станции "Академик Вернадский" погиб повар 25-й Украинской антарктической экспедиции Василий Омелянович. По предварительным данным, он совершил самоубийство.

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