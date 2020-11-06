Степанов: митинги увеличивают количество больных коронавирусом
Об этом Степанов сообщил в интервью изданию "Новое время".
"Если мы будем видеть такие митинги, как мы видим второй день подряд, это будет приближать дату полного заполнения больниц. Я понимаю людей, могу понять, почему они, но все такие события увеличивают количество заболевших", - подчеркнул чиновник.
Степанов надеется, что после завершения местных выборов ситуация изменится. В Минздраве согласовали алгоритм действий с региональными властями.
"У некоторых городов из красной зоны намного улучшались показатели, и выходили из нее. Я считаю, что наша стратегия адаптивного карантина была полностью успешной, если мы посмотрим на распространение болезни", - сказал Степанов.
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