Стало известно, когда может произойти реванш россиянина против Усика

6 ноября, 2020, 13:32

Бой-реванш россиянина Мурата Гассиева против Александра Усика может состояться в конце следующего года

Об этом сообщает "Чемпион".

Промоутер российского боксера Владимир Хрюнов убежден, что Гассиев находится в стадии прогресса.

"Если вы смотрели последние бои этих боксеров, то должны были заметить, что очень многое изменилось со времени их последнего боя. Мурат Гассиев явно находится в стадии прогресса, а у Александра появились некоторые проблемы. Учитывая, какие планы промоутеры Усика возлагают на своего боксера, их бой с Гассиевым может пройти в конце следующего года ", - высказался промоутер.

Александр Усик победил Мурата Гассиев единогласным решением судей в финале WBSS (Всемирной боксерской суперсерии) в июле 2018 года в Москве.

После этого Гассиев перешел в супертяжелый вес, но не провел еще ни одного поединка. Он неоднократно заявлял, что стремится взять у Усика реванш за единственное поражение в карьере.

Напомним, 15 апреля Мурат Гассиев выразил надежду, что Александр Усик предоставит ему право на бой-реванш .

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