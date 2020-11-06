Стало известно, когда может произойти реванш россиянина против Усика
Об этом сообщает "Чемпион".
Промоутер российского боксера Владимир Хрюнов убежден, что Гассиев находится в стадии прогресса.
"Если вы смотрели последние бои этих боксеров, то должны были заметить, что очень многое изменилось со времени их последнего боя. Мурат Гассиев явно находится в стадии прогресса, а у Александра появились некоторые проблемы. Учитывая, какие планы промоутеры Усика возлагают на своего боксера, их бой с Гассиевым может пройти в конце следующего года ", - высказался промоутер.
Александр Усик победил Мурата Гассиев единогласным решением судей в финале WBSS (Всемирной боксерской суперсерии) в июле 2018 года в Москве.
После этого Гассиев перешел в супертяжелый вес, но не провел еще ни одного поединка. Он неоднократно заявлял, что стремится взять у Усика реванш за единственное поражение в карьере.
- Напомним, 15 апреля Мурат Гассиев выразил надежду, что Александр Усик предоставит ему право на бой-реванш .
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