Шмыгаль: за десять лет Украина получит до $ 85 млрд от развития рынка земли

6 ноября, 2020, 12:36

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, за десять лет Украина получит до $ 85 млрд от развития рынка сельскохозяйственной земли, а ее стоимость за гектар за это время увеличится фактически в пять раз

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал во время презентации Аудита украинской экономики и векторов экономического развития до 2030 года.

"За десять лет украинский валовой внутренний продукт получит до $ 85 млрд от развития рынка земли. Ее средняя стоимость за гектар возрастет практически в пять раз", - сказал Шмыгаль.

По словам премьера, Украина недоиспользовала свой земельный потенциал в $ 85 млрд. Поскольку свободное распоряжение землей было ограничено, ее ценность была занижена в разы. Кроме того, было приостановлено, а иногда и остановлено, развитие орошения и инвестиции в сельское хозяйство.

Кроме того, по словам Шмыгаль, Украина имеет нереализованный потенциал по использованию водных ресурсов, который оценивается в $ 12 млрд, а также лесных - в $ 40 млрд.

"Мы должны расширять площади наших лесов и использовать древесину преимущественно для развития собственного мебельного производства. Только смена ориентиров по экспорту сырья на производство собственной продукции даст стране как минимум $ 40 млрд за 10 лет", - отметил он.

Шмыгаль добавил, что Украина годами игнорировала развитие гидроэнергетики, этот потенциал используется лишь на половину. Потенциал аквакультуры, развитие рыбного хозяйства используется лишь на четверть, орошение смело развито менее чем на 20%.

Так, по словам премьера, эффективная система орошения в южных областях Украины дала бы возможность увеличить урожаи в 2,5-3 раза.

Напомним, Шмыгаль заявил, что за предыдущие 10 лет Украина потеряла $ 1 трлн ВВП.

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