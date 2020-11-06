Семьи 20 погибших в результате борьбы с COVID-19 медиков получили 1,5 млн грн, - Лазебная

6 ноября, 2020, 14:33

По словам министра социальной политики Марины Лазебной, сегодня подтверждено 33 случая смертей медиков на рабочем месте, из которых по 20 членов семей уже получили выплаты в сумме более 200 тыс. грн и 1,5 млн грн

Об этом сообщает Правительственный портал.

"На сегодняшний день подтверждено 33 случая, связанные со смертью медиков на рабочем месте, поэтому мы, безусловно, будем обеспечивать выплатами их семьи. Из них по 20 страховым случаям члены семей погибших медиков получили выплаты в сумме более 200 000 гривен и более 1,5 миллиона гривен ", - цитирует пресс-служба слова Лазебной.

Она добавила, что у трех погибших медицинских работников нет членов семей, поэтому выплат не будет. Кроме того, три случая на стадии проработки. Лазебная напомнила, что семьям погибших медиков предусмотрено два вида компенсаций - по 219 тыс. и по 1,5 млн, которые государство обеспечивает.

Кроме того, по словам Лазебной, также обеспечивается полная и своевременная выплата и медицинским работникам, и людям, которые находятся на самоизоляции. Эта программа выполняется Фондом социального страхования.

Так, на сегодня Фонд профинансировал период пребывания на самоизоляции более 36 тыс. человек, из которых - почти 8 тыс. медицинские работники.

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