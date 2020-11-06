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Espreso.tvОбществоСекретная служба усиливает охрану Байдена на фоне неопределенности с подсчетом голосов

Секретная служба усиливает охрану Байдена на фоне неопределенности с подсчетом голосов


фото: reuters
Секретная служба США направила дополнительную группу охранников в штаб кандидата в президенты Джо Байдена в штате Делавэр

Такое решение было принято после того, как кампания демократа заявила о возможном "большом объявлении" сегодня, сообщает The Washington Post.

Вероятно в штабе Байдена ожидают, что сегодня Байден официально станет новоизбранным президентом США после подсчета голосов в последних штатах. Обычно Секретная служба значительно усиливает охрану новоизбранного президента после объявления его победителем.

Также известно, что такой же уровень охраны пока оказывают и действующему президенту США Дональду Трампу.

Напомним, в четверг Трамп сообщил, что собирается подавать иски против штатов, в которых побеждает демократ Джо Байден. Якобы есть доказательства фальсификации и мошенничества на выборах его оппонента.

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