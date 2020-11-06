СБУ блокировала схему ввоза "евроблях" на Закарпатской таможне

6 ноября, 2020, 16:47

Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц Закарпатской таможни на организации схемы по ввозу в Украину автомобилей с иностранной регистрацией

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Противоправный механизм был организован должностными лицами таможенного поста "Солотвино" вместе с другими гражданскими лицами. К незаконной деятельности работники таможни привлекали граждан иностранных государств для легализации этой сделки", - говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, злоумышленники на границе требовали у водителей деньги за непрепятствование при оформлении автомобилей, прибывающих из-за границы в режиме временного ввоза. Стоимость услуг таможенники оценивали в среднем в 700 евро за автомобиль. В среднем за смену через таможенный пост они пропускали до 10 евроблях.

В пресс-службе отметили, что схема работала три месяца, в ней были задействованы две смены таможенников.

Правоохранители разоблачили организатора и двух посредников при получении взятки в размере 2,6 тыс. евро за ввоз четырех автомобилей. Сейчас решается вопрос об объявлении фигурантам о подозрении. Кроме того проверяется причастность должностных лиц Государственной пограничной службы к функционированию сделки.

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