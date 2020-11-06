С 11 ноября пассажиров будут пускать в самолет на Францию только с отрицательным COVID-тестом

6 ноября, 2020, 20:45

Посольство Франции в Украине сообщает о введении с 11 ноября требования предъявлять негативные результаты теста на коронавирусную инфекцию COVID-19 при посадке на авиарейсы во Францию, при этом требование не распространяется на детей до 11 лет