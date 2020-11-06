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Espreso.tvОбществоС 11 ноября пассажиров будут пускать в самолет на Францию только с отрицательным COVID-тестом

С 11 ноября пассажиров будут пускать в самолет на Францию только с отрицательным COVID-тестом

Посольство Франции в Украине сообщает о введении с 11 ноября требования предъявлять негативные результаты теста на коронавирусную инфекцию COVID-19 при посадке на авиарейсы во Францию, при этом требование не распространяется на детей до 11 лет

Об этом говорится на сайте посольства.

"Начиная с 11 ноября с. г. перед посадкой на самолет, направляющийся во Францию из Украины, всем пассажирам старше 11 лет необходимо предъявить отрицательный тест на полимеразную цепную реакцию (ПЦР), сделанную не ранее чем за 72 часа до вылета", - говорится в сообщении.

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