Руководитель Винницкой ОГА заболел COVID-19

6 ноября, 2020, 15:58

Глава Винницкой областной государственной администрации Сергей Борзов заразился коронавирусом

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"У меня коронавирус. Сегодня ковидную пневмонию подтвердила компьютерная томография. Понятно, что некоторое время я буду в самоизоляции. Но не самоизолируюсь от жизни Винницкой области. Да, я тоже попал в статистику инфицированных. И прошу винничан: берегите себя и окружающих", - написал он.

Также Борзов отметил, что регионы Винницкой области впервые попали в "красную" зону эпидемической опасности - город Козятин и Тывровский район.

Кроме того, председатель ОГА призвал граждан соблюдать масочный режим.

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