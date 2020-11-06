Российские войска обстреляли позиции ООС под Авдеевкой и Новолуганским, - Минобороны

6 ноября, 2020, 13:49

По состоянию на 12.00 6 ноября россияне обстреляли из стрелкового оружия Новолуганское, под Авдеевкой враг использовал гранатометы различных систем и калибров

Об этом говорится в сводке Минобороны.

"Утром, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия противник открывал огонь в районе Авдеевки, а вблизи Новолуганского совершил несколько очередей из стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что потерь среди подразделений Объединенных сил в результате вражеских обстрелов не было.

Читайте также: ЕС выразил "глубокую обеспокоенность" обстрелами со стороны россиян в зоне ООС

В то же время, в министерстве рассказали, что по информации Главного управления разведки, в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов оперативной группировки российских оккупационных войск идет подготовка к командно-штабным учениям на местности с группировкой войск с привлечением сил территориальной обороны. Обучение будет проводиться 10-14 ноября э.г. под видом "плановых комплексных тренировок органов гражданской обороны". Наряду с органами управлений и войсками к КШУ будут привлекаться другие "силовые структуры", а также т.н. "Органы государственного управления и местного самоуправления" оккупационных администраций.

В рамках подготовки к КШУ отдельные подразделения российских оккупационных войск перемещены на полигоны. Противник завершает развертывание запасных командных пунктов 1 и 2 АК, оборудование полевых лагерей. Кроме того, идет подготовка к приему военнослужащих запаса.

Контроль мероприятий осуществляют комиссии штабов 1, 2 АК и 8 армии Южного военного округа ВС РФ.

Напомним, в четверг, 5 ноября, российские военные в зоне проведения операции объединенных сил 11 раз нарушили мирные договоренности

Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Эспрессо