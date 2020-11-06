Российские медики заявили, что у Навального панкреатит, а не отравление

6 ноября, 2020, 12:50

В России заявили, что по результатам проведенных исследований у оппозиционера Алексея Навального обнаружен панкреатит, а отравление не подтверждено

Об этом сообщила пресс-служба Управления на транспорте МВД РФ по Сибирскому федеральному округу, которого цитирует российский "Интерфакс".

"Окончательный диагноз врачами установлен с учетом неоднократно проведенных химико-токсикологических исследований: нарушение углеводного обмена (основной), хронический панкреатит с нарушением внешне- и внутрисекреторной функции, обострение (сопутствующий). Диагноз "отравление" по результатам клинических, анамнестических и химико-токсикологических исследований не подтвержден ", - говорится в заявлении.

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