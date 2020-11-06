Результаты десятого международного форума KMW и эксклюзивная аналитика мирового и украинского медиарынков уже доступны всем

6 ноября, 2020, 19:03

KYIV MEDIA WEEK Global Marathon представляет KMW White Paper - итоговый документ, в котором систематизированы исследования крупнейших медиарынков мира от Азии до Южной Америки от международных влиятельных агентств и медиаплатформа The WIT, K7 Media, C21 Media, Ampere Analysis, Prensario International, Glance, аналитика аудиовизуальной индустрии в Украине от экспертов MRM и информационно-аналитического издания Media Business Reports (MBR), а также интересная информация из экспертных дискуссий, состоявшихся в прямом эфире 14 сентября в ходе KMW 2020

Для всех игроков аудиовизуальной сферы KMW White Paper станет гидом среди актуальных трендов мировой аудиовизуальной индустрии, инструментом для формирования бизнес-стратегий на следующий год, источником нестандартных идей для создания и дистрибуции контента, а также развития неожиданных коллабораций как на национальном, так и на глобальном уровне. 150 страниц свежей аналитики - цифры, факты и подтвержденные данные.

Документ доступен в украинской и английской языковых версиях, его можно получить бесплатно, зарегистрировавшись на сайте.

Напомним, 14 сентября 2020 года уже в десятый раз прошел крупнейший ежегодный медиафорум в Восточной Европе KYIV MEDIA WEEK Global Marathon. Событие собрало 36 представителей самых известных международных медиакомпаний из 23 стран мира, которые поделились своим уникальным опытом эксклюзивно со зрителями KMW. Форум проходил онлайн - 9 часов прямого эфира, 10 региональных аналитических секций и 3 inspiration talks с участием звезд индустрии контента. KMW собрал рекордное количество участников - около 3000 зрителей из 52 стран мира зарегистрировались для просмотра трансляции.

KYIV MEDIA WEEK Global Marathon организован компанией MRM при поддержке Украинского культурного фонда. Позиция Украинского культурного фонда может не совпадать с мнением авторов.

Секции, посвященные европейскому региону, подготовлены при поддержке Европейского Союза. Их содержание является исключительной ответственностью организаторов и не обязательно отражает взгляды Европейского Союза.

Media Business Reports (MBR) является главным информационно-аналитическим партнером KMW Global Marathon и платформой онлайн-трансляции форума.

Генеральный партнер KMW - Канал "Украина".