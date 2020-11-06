Республиканцы раскритиковали заявление Трампа о фальшивых голосах
Они считают, что позиция главы Белого дома вредит Соединенным Штатам, сообщает dpa international.
В частности, Трампа раскритиковали конгрессмен от штата Иллинойс Адам Кинзингер, губернатор штата Мэриленд Ларри Хоган, конгрессмен из Мичигана Пол Митчелл и сенатор Пенсильвании Пэт Туми.
По словам Кинзингера, позиция Трампа становится похожей на "безумие", ведь все сомнения относительно мошенничества должны рассматриваться в рамках правовой системы. Кроме того, Хоган заявил, что комментарии Трампа "подрывают демократический процесс страны".
В свою очередь Пол Митчелл заявил, что такие высказывания Трампа вредят демократии США.
"Если кто-то имеет доказательства противоправной деятельности, их нужно предоставить и решить. Все, что делается без этого учета, вредит целостности наших выборов, и опасно для нашей демократии", - сказал он.
Кроме того, Пэт Туми сказал, что не видит никаких доказательств масштабного мошенничества.
Напомним, в четверг Трамп сообщил, что собирается подавать иски против штатов, в которых побеждает демократ Джо Байден. Якобы есть доказательства фальсификации и мошенничества на выборах его оппонента.
Кроме того, Трамп заявил, что результат президентских выборов в Соединенных Штатах должен будет решить верховые суд.
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