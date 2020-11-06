"Остынь, Дональд!": Грета Тунберг потролила Трампа его же советом за призыв прекратить подсчет голосов

6 ноября, 2020, 12:40

Эко-активистка Грета Тунберг поиздевалась над действующем президентом США Дональдом Трампом за требование прекратить подсчет голосов на президентских выборах

Свой сообщение Тунберг выложила в Twitter.

Девушка "вернула" Трампу его же совет, который он когда-то дал активистке - "работать над своей проблемой по управлению гневом, а потом пойти на хороший старомодный фильм с друзьями".

"Остынь, Грета, остынь!" - написал Трамп 12 декабря 2019 года.

Теперь уже активистка выложила в Twitter тот же текст, изменив в нем лишь свое имя на имя президента США.

"Да смеховинно! Дональд должен работать над своей проблемой по управлению гневом, а потом пойти на хороший старомодный фильм с друзьями! Остынь, Дональд, остынь!" - написала Тунберг.

При этом в своей заметке активистка обозначила сообщение Трампа, в котором тот требует прекратить считать голоса.

Ранее Тунберг призвала голосовать против Трампа.

Напомним, республиканец Трамп требует прекратить подсчет голосов, поступивших по почте после закрытия участков для голосования. Из-за пандемии коронавируса году многие американцы голосовали именно почте и по большей части таким образом склонны голосовать сторонники демократов.

В США противники Трампа совершили беспорядки из-за его требований прекратить подсчеты после закрытия участков.

Трамп обратился в избирательную комиссию с требованием остановить подсчет голосов.

Республиканцы раскритиковали заявление Трампа о "фальшивых" голосах.

Крупные телеканалы США прервали выступление Трампа, когда он заявил о махинациях на выборах.

6 ноября демократ Джо Байден опередил Трампа в штате Джорджия, который дает 16 голосов выборщиков.

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