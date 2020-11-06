 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Остынь, Дональд!": Грета Тунберг потролила Трампа его же советом за призыв прекратить подсчет голосов

"Остынь, Дональд!": Грета Тунберг потролила Трампа его же советом за призыв прекратить подсчет голосов


фото: reuters
Эко-активистка Грета Тунберг поиздевалась над действующем президентом США Дональдом Трампом за требование прекратить подсчет голосов на президентских выборах

Свой сообщение Тунберг выложила в Twitter.

Девушка "вернула" Трампу его же совет, который он когда-то дал активистке - "работать над своей проблемой по управлению гневом, а потом пойти на хороший старомодный фильм с друзьями".

"Остынь, Грета, остынь!" - написал Трамп 12 декабря 2019 года.

Теперь уже активистка выложила в Twitter тот же текст, изменив в нем лишь свое имя на имя президента США.

"Да смеховинно! Дональд должен работать над своей проблемой по управлению гневом, а потом пойти на хороший старомодный фильм с друзьями! Остынь, Дональд, остынь!" - написала Тунберг.

При этом в своей заметке активистка обозначила сообщение Трампа, в котором тот требует прекратить считать голоса.

Ранее Тунберг призвала голосовать против Трампа.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

6 ноября, 2020 пятница

больше новостей

6 ноября, 2020 пятница

5 ноября, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать