"Остынь, Дональд!": Грета Тунберг потролила Трампа его же советом за призыв прекратить подсчет голосов
Свой сообщение Тунберг выложила в Twitter.
Девушка "вернула" Трампу его же совет, который он когда-то дал активистке - "работать над своей проблемой по управлению гневом, а потом пойти на хороший старомодный фильм с друзьями".
"Остынь, Грета, остынь!" - написал Трамп 12 декабря 2019 года.
Теперь уже активистка выложила в Twitter тот же текст, изменив в нем лишь свое имя на имя президента США.
"Да смеховинно! Дональд должен работать над своей проблемой по управлению гневом, а потом пойти на хороший старомодный фильм с друзьями! Остынь, Дональд, остынь!" - написала Тунберг.
При этом в своей заметке активистка обозначила сообщение Трампа, в котором тот требует прекратить считать голоса.
Ранее Тунберг призвала голосовать против Трампа.
- Напомним, республиканец Трамп требует прекратить подсчет голосов, поступивших по почте после закрытия участков для голосования. Из-за пандемии коронавируса году многие американцы голосовали именно почте и по большей части таким образом склонны голосовать сторонники демократов.
- В США противники Трампа совершили беспорядки из-за его требований прекратить подсчеты после закрытия участков.
- Трамп обратился в избирательную комиссию с требованием остановить подсчет голосов.
- Республиканцы раскритиковали заявление Трампа о "фальшивых" голосах.
- Крупные телеканалы США прервали выступление Трампа, когда он заявил о махинациях на выборах.
- 6 ноября демократ Джо Байден опередил Трампа в штате Джорджия, который дает 16 голосов выборщиков.
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