"Надо сделать правильные выводы и выстраивать диалог": Кулеба об урегулировании конфликта Украины с Венгрией

6 ноября, 2020, 20:06

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба договорился с венгерским коллегой Петером Сиярто "перевернуть страницу, на которой Украина и Венгрия недавно обменялись болезненными ударами"

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Facebook.

По его словам, во время телефонного разговора глава МИДа Венгрии Петер Сиярто поддержал предложение "перевернуть страницу, на которой Украина и Венгрия недавно обменялись болезненными ударами" из-за скандала на местных выборах в Закарпатье.

"Мы оба согласны, что надо сделать правильные выводы из случившегося две недели назад и в дальнейшем выстраивать конструктивный диалог", - отметил Кулеба.

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Он заявил, что убежден в том, что нет альтернативы добрососедству украинского и венгерского народов и совместному европейскому и евроатлантическому будущему.

"Моя формула работы проста: я за конструктив. Мне нравится решать проблемы без пересечения красных линий сторон. Но если другая сторона пересекает мою красную линию, я за то, чтобы жестко и грамотно отвечать. Отношения с соседями у людей и у государств - это всегда надолго и всегда со взлетами и падениями. Людям, правда, немного легче. Они могут переехать, а государства - нет. Венгрия - наш важный сосед", - добавил министр.

Об СМС-телефонной дипломатии. Моя формула работы проста: я за конструктив. Мне нравится решать проблемы без ... Опубликовано Dmytro Kuleba Пятница, 6 ноября 2020 г.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в день местных выборов в Украине призвал голосовать за одну из партий и кандидата в мэры на Закарпатье.

Министерство иностранных дел Украины назвало агитацию главы МИДа Венгрии Петера Сийярто на местных выборах в Закарпатье наглым вмешательством во внутренние дела и вручило ноту.

В ответ на это министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал "жалким и бессмысленным" решение Украины запретить въезд двум венгерским чиновникам из-за вмешательства в местные выборы.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина запретила въезд двум высокопоставленным лицам из Венгрии из-за агитации в Закарпатье на местных выборах.

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