"На улице штрафовать нельзя": нардеп объяснил, как будет работать закон о штрафах за неносение масок

6 ноября, 2020, 14:20

Нардеп фракции "Слуга народа" Денис Монастырский заявил, что штраф за неносение маски составит 170 грн. Так, его могут наложить за неносение маски в ТЦ, магазине, библиотеке, музее, университете или госучреждении

Об этом он заявил в комментарии журналистам в кулуарах ВР 6 ноября, передает Еспресо.TV.

"За неносение маски мы специально выделили минимальный штраф - 170 грн. Норма о 17 тыс. грн остается действовать для всех других нарушений карантина. Но я вижу и предвижу, что мы в ближайшее время будем предлагать пересмотреть эту норму", - отметил Монастырский.

По его словам, штраф могут наложить только за неносение маски в общественных зданиях.

"Речь идет не о ношении маски в общественных местах. Давайте разведем. Общественное место - это, в том числе улица, площадь, Майдан Независимости. Наша принципиальная позиция была - нет, на улице штрафовать нельзя. Штрафовать и речь вообще идет об ответственности только в общественных зданиях. Это торговые центры, магазины, библиотеки, музеи, больницы, университеты, в том числе государственные учреждения ", - подчеркнул нардеп.

Он думает, что на следующей неделе закон должен быть подписан, опубликован и вступить в силу.

"Здесь речь идет не о том, чтобы стандартизированная маска была. В самом законе, в самой норме прописано, что маска может быть изготовлена, в том числе самостоятельно. То есть, шарф, бафф, все, что может закрывать лицо то, что можно изготовить самостоятельно, также воспринимается ", - отметил Монастырский.

Напомним, Верховная Рада приняла проект закона №3891, который устанавливает административную ответственность за неносиння маски в общественных местах .

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