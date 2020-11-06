6 ноября, 2020, 00:09

В 3-м туре группового этапа Лиги Европы французский "Лилль" разгромил итальянский "Милан"

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

Хет-триком в матче отметился турецкий хавбек "Лилля" Юсуф Языджи. Сначала полузащитник реализовал пенальти на 22-й минуте. А в начале второго тайма забил еще дважды и фактически поставил точку во встрече.

Это первое поражение "Милана" за последние 24 матча. Последний раз команда Стефано Пиола проигрывала в марте. В турнирной таблице группы H итальянцы занимают второе место с 6 очками. "Лилль" после победы возглавил квартет. "Селтик" замыкает четверку, а пражская "Спарта" идет третьей.

Лига Европы

3-й тур

5 ноября

Группа H

"Милан" (Италия) - "Лилль" (Франция) 0:3

Голы: Языджи, 22 (пен.), 55, 58

5 ноября во 3-м туре группового этапа Лиги Европы итальянский "Рома" крупно победила румынский "Клуж" со счетом 5: 0.

В Запорожье луганская "Заря" позорно проиграла греческом АЕК со счетом 1: 4.