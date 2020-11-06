"Милан" разгромно уступил "Лиллю" и прервал беспроигрышную серию из 24-х матчей
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Хет-триком в матче отметился турецкий хавбек "Лилля" Юсуф Языджи. Сначала полузащитник реализовал пенальти на 22-й минуте. А в начале второго тайма забил еще дважды и фактически поставил точку во встрече.
Это первое поражение "Милана" за последние 24 матча. Последний раз команда Стефано Пиола проигрывала в марте. В турнирной таблице группы H итальянцы занимают второе место с 6 очками. "Лилль" после победы возглавил квартет. "Селтик" замыкает четверку, а пражская "Спарта" идет третьей.
Лига Европы
3-й тур
5 ноября
Группа H
"Милан" (Италия) - "Лилль" (Франция) 0:3
Голы: Языджи, 22 (пен.), 55, 58
- 5 ноября во 3-м туре группового этапа Лиги Европы итальянский "Рома" крупно победила румынский "Клуж" со счетом 5: 0.
- В Запорожье луганская "Заря" позорно проиграла греческом АЕК со счетом 1: 4.
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