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Espreso.tvСпорт"Милан" разгромно уступил "Лиллю" и прервал беспроигрышную серию из 24-х матчей

"Милан" разгромно уступил "Лиллю" и прервал беспроигрышную серию из 24-х матчей


фото: Getty Images
В 3-м туре группового этапа Лиги Европы французский "Лилль" разгромил итальянский "Милан"

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

Хет-триком в матче отметился турецкий хавбек "Лилля" Юсуф Языджи. Сначала полузащитник реализовал пенальти на 22-й минуте. А в начале второго тайма забил еще дважды и фактически поставил точку во встрече.

Это первое поражение "Милана" за последние 24 матча. Последний раз команда Стефано Пиола проигрывала в марте. В турнирной таблице группы H итальянцы занимают второе место с 6 очками. "Лилль" после победы возглавил квартет. "Селтик" замыкает четверку, а пражская "Спарта" идет третьей.

Лига Европы

3-й тур

5 ноября

Группа H

"Милан" (Италия) - "Лилль" (Франция) 0:3

Голы: Языджи, 22 (пен.), 55, 58

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