"Красная" зона: на Закарпатье ослабили ограничения
6 ноября, 2020, 16:34
Часть Закарпатской области попала в "красную зону" после того, как обновили карантинное зонирование
Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА.
Несмотря на "красную" зону Комиссия ТЭБ и ЧС позволила ослабить ограничения.
В регионе будет разрешено посещение детсадов и школ для начальных классов, регулярные перевозки пассажиров на городских автобусных маршрутах для работников, обеспечивающих жизнедеятельность города.
Кроме того, заведения общественного питания будут работать с 7:00 до 20:00.
Также будет разрешено посещать заведения социальных или реабилитационных услуг.
При этом в области начнут действовать ряд ограничений - будет запрещено проведение концертов и массовых мероприятий, работа кинотеатров, за исключением автокинотеатров.
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