"Красная" зона: на Закарпатье ослабили ограничения

Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА.

Несмотря на "красную" зону Комиссия ТЭБ и ЧС позволила ослабить ограничения.

В регионе будет разрешено посещение детсадов и школ для начальных классов, регулярные перевозки пассажиров на городских автобусных маршрутах для работников, обеспечивающих жизнедеятельность города.

Кроме того, заведения общественного питания будут работать с 7:00 до 20:00.

Также будет разрешено посещать заведения социальных или реабилитационных услуг.

При этом в области начнут действовать ряд ограничений - будет запрещено проведение концертов и массовых мероприятий, работа кинотеатров, за исключением автокинотеатров.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb