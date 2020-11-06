 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Красная" зона: на Закарпатье ослабили ограничения

"Красная" зона: на Закарпатье ослабили ограничения

Часть Закарпатской области попала в "красную зону" после того, как обновили карантинное зонирование

Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА.

Несмотря на "красную" зону Комиссия ТЭБ и ЧС позволила ослабить ограничения.

В регионе будет разрешено посещение детсадов и школ для начальных классов, регулярные перевозки пассажиров на городских автобусных маршрутах для работников, обеспечивающих жизнедеятельность города.

Кроме того, заведения общественного питания будут работать с 7:00 до 20:00.

Также будет разрешено посещать заведения социальных или реабилитационных услуг.

При этом в области начнут действовать ряд ограничений - будет запрещено проведение концертов и массовых мероприятий, работа кинотеатров, за исключением автокинотеатров.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

6 ноября, 2020 пятница

больше новостей

6 ноября, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать