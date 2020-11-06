"Колос" уверенно победил "Днепр-1" в матче-открытии 9-го тура УПЛ
6 ноября, 2020, 20:54
В 9-м туре Украинской Премьер-лиги ковалевский "Колос" победил "Днепр-1" со счетом 2:0
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Счет в матче открыл Евгений Селезнев, который реализовал пенальти на 25-й минуте. В середине второго тайма ковалевский клуб удвоил преимущество - забил Евгений Смирный.
В турнирной таблице УПЛ "Колос" теперь занимает 4-е место и отстает от "Динамо" на 5 очков. Однако у киевлян преимущество - один матч в запасе. "Днепр-1" - десятый.
Украинская Премьер-лига
9-й тур
6 ноября
"Днепр-1" - "Колос" 0:2
Голы: Селезнев, 25 (пен.), Смирный, 58
- Напомним, 30 октября в 8-м туре УПЛ "Шахтер" разгромил "Мариуполь" со счетом 4:1.
- 1 ноября в чемпионате Украины по футболу "Ворскла" уступила в гостях "Львову".
- Перед игрой с "Шахтером" положительные тесты на COVID-19 сдали еще пять футболистов "Динамо".
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