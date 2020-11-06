"Колос" уверенно победил "Днепр-1" в матче-открытии 9-го тура УПЛ

6 ноября, 2020, 20:54

В 9-м туре Украинской Премьер-лиги ковалевский "Колос" победил "Днепр-1" со счетом 2:0

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Счет в матче открыл Евгений Селезнев, который реализовал пенальти на 25-й минуте. В середине второго тайма ковалевский клуб удвоил преимущество - забил Евгений Смирный.

В турнирной таблице УПЛ "Колос" теперь занимает 4-е место и отстает от "Динамо" на 5 очков. Однако у киевлян преимущество - один матч в запасе. "Днепр-1" - десятый.

Украинская Премьер-лига

9-й тур

6 ноября

"Днепр-1" - "Колос" 0:2

Голы: Селезнев, 25 (пен.), Смирный, 58

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