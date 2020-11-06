 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпорт"Колос" уверенно победил "Днепр-1" в матче-открытии 9-го тура УПЛ

"Колос" уверенно победил "Днепр-1" в матче-открытии 9-го тура УПЛ


фото: koloskovalivka.com/
В 9-м туре Украинской Премьер-лиги ковалевский "Колос" победил "Днепр-1" со счетом 2:0

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Счет в матче открыл Евгений Селезнев, который реализовал пенальти на 25-й минуте. В середине второго тайма ковалевский клуб удвоил преимущество - забил Евгений Смирный.

В турнирной таблице УПЛ "Колос" теперь занимает 4-е место и отстает от "Динамо" на 5 очков. Однако у киевлян преимущество - один матч в запасе. "Днепр-1" - десятый.

Украинская Премьер-лига

9-й тур

6 ноября

"Днепр-1" - "Колос" 0:2

Голы: Селезнев, 25 (пен.), Смирный, 58

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

6 ноября, 2020 пятница

больше новостей

6 ноября, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать