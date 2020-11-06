"Христос" и "ФСБ": в Москве активисты устроили акцию в поддержку жертв политических репрессий
6 ноября, 2020, 11:18
Российский активист Павел Крысевич устроил у здания ФСБ в Москве акцию в поддержку политзаключенных
Об этом сообщает "Настоящее время".
Активист привязал свои руки к деревянному кресту, имитируя распятие Иисуса.
На видео слышно, что Крысевич говорит силовикам, которые подошли к нему: "Я пригвожден".
У креста лежали тома дел с надписями "Дело Бориса Немцова" и "Дело сестер Хачатурян".
Другие активисты, одетые в плащи с надписью ФСБ, подожгли тома дел.
Крисевича впоследствии задержали.
Акция в поддержку политзаключенных на Лубянке у здания ФСБ pic.twitter.com/nCukKHPUcM- РБК (@ru_rbc) November 5, 2020
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