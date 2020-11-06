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Espreso.tvОбщество"Христос" и "ФСБ": в Москве активисты устроили акцию в поддержку жертв политических репрессий

"Христос" и "ФСБ": в Москве активисты устроили акцию в поддержку жертв политических репрессий


фото: Georgy Markov
Российский активист Павел Крысевич устроил у здания ФСБ в Москве акцию в поддержку политзаключенных

Об этом сообщает "Настоящее время".

Активист привязал свои руки к деревянному кресту, имитируя распятие Иисуса.

На видео слышно, что Крысевич говорит силовикам, которые подошли к нему: "Я пригвожден".

У креста лежали тома дел с надписями "Дело Бориса Немцова" и "Дело сестер Хачатурян".

Другие активисты, одетые в плащи с надписью ФСБ, подожгли тома дел.

Крисевича впоследствии задержали.

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