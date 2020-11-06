"Дорожная карта": Украина с ВОЗ подписали соглашение на 2 года, - Степанов
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Радио Свобода .
Он заявил, что соглашение определяет "дорожную карту" сотрудничества Украины с международным учреждением, в частности по противодействию заболеваемости диабетом, туберкулезом и сердечно-сосудистые болезни.
По заявлению офиса ВОЗ в Европе, соглашение предусматривает пять основных приоритетов:
- поддержка противодействия Украины распространению COVID-19
- внедрение реформ в системе здравоохранения и развитие целостной национальной стратегии здоровье
- работа с проблемами ментального здоровья и повышение доступности ключевых медицинских услуг
- иммунизация
- обеспечения гуманитарных потребностей
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"В течение последних лет Украина прибегала к смелым шагам в реформировании своей системы здравоохранения для достижения равного доступа к ключевым медицинским услугам с фокусом на первичной медицинской помощи, и достигла прогресса в обеспечении доступных, безопасных и эффективных лекарств и вакцин", - говорится в заявлении представителя и главы офиса ВОЗ в Украине Ярно Хабихт.
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