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Espreso.tvОбщество"Дорожная карта": Украина с ВОЗ подписали соглашение на 2 года, - Степанов

"Дорожная карта": Украина с ВОЗ подписали соглашение на 2 года, - Степанов

Украина подписала двухлетнее соглашение с Всемирной организацией здравоохранения

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Радио Свобода .

Он заявил, что соглашение определяет "дорожную карту" сотрудничества Украины с международным учреждением, в частности по противодействию заболеваемости диабетом, туберкулезом и сердечно-сосудистые болезни.

По заявлению офиса ВОЗ в Европе, соглашение предусматривает пять основных приоритетов:

  • поддержка противодействия Украины распространению COVID-19
  • внедрение реформ в системе здравоохранения и развитие целостной национальной стратегии здоровье
  • работа с проблемами ментального здоровья и повышение доступности ключевых медицинских услуг
  • иммунизация
  • обеспечения гуманитарных потребностей

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"В течение последних лет Украина прибегала к смелым шагам в реформировании своей системы здравоохранения для достижения равного доступа к ключевым медицинским услугам с фокусом на первичной медицинской помощи, и достигла прогресса в обеспечении доступных, безопасных и эффективных лекарств и вакцин", - говорится в заявлении представителя и главы офиса ВОЗ в Украине Ярно Хабихт.

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