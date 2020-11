"Для грибов как раз": синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода на выходных и когда ждать первые морозы

6 ноября, 2020, 14:47

В Украине на выходных ожидаются туманы и порывистый ветер, дождей не предвидится

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram.

"Антициклон Ramesh заблокирует дожди на все выходные в Украине", - отметила синоптик.

На выходных в стране ожидаются туманы.

Ветер северо-западный, умеренный, временами порывистый.

Температура воздуха на субботу-воскресенье немного повысится, в течение дня + 8 ° C ... + 13 ° C, на юге + 12 ° C ... + 15 ° C.

В Киеве 7-8 ноября дождей не будет. Периодически туман.

Ночью предполагается + 5 ° C ... + 7 ° C, в течение дня + 10 ° C.

По словам госпожи Диденко, на следующей неделе в Украине появятся первые морозы.

"Поэтому выходные, хотя и будут с облаками, но все же не мокрыми и не морозными - для грибов как раз, ну, или для выбивания ковров или прогулок в замшевых кроссовках", - отметила синоптик.

