"Для грибов как раз": синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода на выходных и когда ждать первые морозы
Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram.
"Антициклон Ramesh заблокирует дожди на все выходные в Украине", - отметила синоптик.
На выходных в стране ожидаются туманы.
Ветер северо-западный, умеренный, временами порывистый.
Температура воздуха на субботу-воскресенье немного повысится, в течение дня + 8 ° C ... + 13 ° C, на юге + 12 ° C ... + 15 ° C.
В Киеве 7-8 ноября дождей не будет. Периодически туман.
Ночью предполагается + 5 ° C ... + 7 ° C, в течение дня + 10 ° C.
По словам госпожи Диденко, на следующей неделе в Украине появятся первые морозы.
"Поэтому выходные, хотя и будут с облаками, но все же не мокрыми и не морозными - для грибов как раз, ну, или для выбивания ковров или прогулок в замшевых кроссовках", - отметила синоптик.
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