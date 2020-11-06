Применили запрещенное оружие: россияне совершили 10 обстрелов и сбросили с дрона гранату, ранив бойца ООС. Наши военные ответили огнем

6 ноября, 2020, 07:29

В четверг, 5 ноября, российские военные в зоне проведения операции объединенных сил 11 раз нарушили мирные договоренности

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня.

Вблизи Старогнатовки захватчики стреляли из стрелкового оружия. В пригороде Авдеевки российско-оккупационные войска трижды открывали огонь, применяя гранатометы различных систем и стрелковое оружие. На участках в районе населенного пункта Водяное задокументировано 5 нарушений.

Из временно оккупированной Ужовки оккупанты били из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем. Кроме того, дважды в течение суток россияне применили запрещенные Минскими соглашениями 82-мм минометы.

Украинские военные огнем из штатного вооружения у Водяного подавили вражескую активность, заставив оккупантов прекратить обстрелы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня недалеко от населенного пункта Попасная: россияне били из крупнокалиберного пулемета, а также задействовали беспилотный летательный аппарат для сброса гранатометного выстрела ВОГ-17 над позициями Объединенных сил.

В результате подрыва ВОГ-17 один военнослужащий Объединенных сил получил осколочные ранения, он госпитализирован. Состояние здоровья военного удовлетворительное.

"О дерзких и опасных действиях российско-оккупационных войск немедленно было сообщено представителей ОБСЕ через Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", - отметили в штабе ООС.

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