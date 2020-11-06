Президента Косово взяли под стражу в Гааге

6 ноября, 2020, 10:19

Президент Косово Хашим Тачи задержан и взят под стражу в Гааге - ему инкриминируют военные преступления и преступления против человечности

Об этом сообщает Специализированная прокуратура международного суда по преступлениям в Косово.

Кроме Тачи, в следственный изолятор отправили бывшего спикера парламента Косово Кадри Весели, одного из полевых командиров Освободительной армии Косово Реджепа Селима и экс-главу парламента Якупа Красничи.

Международный уголовный суд в Гааге выдвинул Тачи и девяти другим бывшим косовским военным обвинения в военных преступлениях во время войны Косово с Сербией в 1998-1999 годах.

Тачи, один из основателей Освободительной армии Косово и девять других бывших командиров, которые вели партизанскую войну против сербских сил, обвиняются в убийствах, похищениях, преследованиях и пытках. Суд обвиняет их в убийстве почти 100 человек, в том числе сербов, косовских албанцев, представителей других этнических групп, а также политических оппонентов. 5 ноября прокуратура подтвердила обвинения.

Согласно сербской конституции, территория Республики Косово является частью Республики Сербия и входит в ее состав как Автономный край Косово и Метохия. Однако фактически Косово властями Сербии не контролируется. Косово провозгласило независимость в 2008 году. Ее признали 110 стран мира, включая США и страны Европейского Союза. Украина независимость Косово не признала. Сербия категорически отказывается признать независимость Косово.

Хашим Тачи стал пятым президентом Косово в апреле 2016 года. В 2000-м он стал главой Демократической партии Косово (бывшего политического крыла ОАК). С 2008-го по 2014-й он был премьер-министром самопровозглашенной республики, с декабря 2014 по апрель 2016-го - первым заместителем главы правительства и министром иностранных дел.

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