Предоставление российского гражданства жителям ОРДЛО: МИД Украины выразил протест

Об этом сообщает пресс-служба МИДа Украины.

"В связи с публикацией этого указа МИД выражает решительный протест российской стороне с направлением соответствующей ноты, призывает наших международных партнеров, прежде всего по линии нормандского формата, осудить действия РФ и принять необходимые меры давления, в т. ч. санкционного. Этот вопрос скоро будет поднят Украиной на международных платформах, в том числе в рамках ООН, ОБСЕ и СЕ ", - заявили во внешнеполитическом ведомстве.

В МИДе подчеркнули, что считают эти шаги российской стороны очередным элементом агрессии по отношению к Украине, направленные против ее суверенитета и территориальной целостности, являются откровенным свидетельством намерения Кремля продолжать войну против Украины не только вооруженными, а и юридическими методами.

"Противоправное решение Кремля открыто противоречит обязательствам российской стороны по минским договоренностям, игнорирует усилия, предпринимаемые в нормандском формате и Трехсторонней контактной группой для поддержания режима прекращения огня и мирного урегулирования конфликта в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины", - отметили украинские дипломаты.

Они в очередной раз подчеркнули, что кремлевские указы относительно "признания документов и регистрационных знаков" и "упрощенного порядка" предоставления российского гражданства жителям ОРДЛО не будут признаваться украинской стороной. При этом высказано убеждение, что международные партнеры также не будут признавать эти российские документы и любые сделки на их основе.

МИД Украины требует от российской стороны безотлагательно отменить все агрессивные решения в отношении Украины и устранить их негативные последствия.

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