Правительство намерено увеличить оплату врачам за одну заключенную декларацию до 652 грн, - Шмыгаль
6 ноября, 2020, 16:25
По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, Кабинет министров увеличит оплату врачам за одну заключенную декларацию с 600 до 652 грн
Об этом сообщает Правительственный портал.
"Мы понимаем, что в условиях пандемии увеличилась нагрузка и на семейных врачей, которые также частично или полностью задействованы в борьбе с коронавирусом. Тариф за одну заключенную декларацию будет увеличен с нынешних 600 грн до 652 грн в год", - цитирует пресс-служба слова Шмыгаля.
Кроме того, по словам Шмыгаля, если медицинские работники имеют большую нагрузку, будут задействованы корректирующие коэффициенты, которые позволят получать большие зарплаты.
- Напомним, ранее Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) предложила в следующем году повысить ставку семейным врачам до 710 грн за обслуживание одного пациента, с которым подписана декларация.
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