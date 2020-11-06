Правительство намерено увеличить оплату врачам за одну заключенную декларацию до 652 грн, - Шмыгаль

6 ноября, 2020, 16:25

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, Кабинет министров увеличит оплату врачам за одну заключенную декларацию с 600 до 652 грн

Об этом сообщает Правительственный портал.

"Мы понимаем, что в условиях пандемии увеличилась нагрузка и на семейных врачей, которые также частично или полностью задействованы в борьбе с коронавирусом. Тариф за одну заключенную декларацию будет увеличен с нынешних 600 грн до 652 грн в год", - цитирует пресс-служба слова Шмыгаля.

Кроме того, по словам Шмыгаля, если медицинские работники имеют большую нагрузку, будут задействованы корректирующие коэффициенты, которые позволят получать большие зарплаты.

Напомним, ранее Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) предложила в следующем году повысить ставку семейным врачам до 710 грн за обслуживание одного пациента, с которым подписана декларация.

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