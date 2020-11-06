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Espreso.tvЭкономикаПравительство намерено увеличить оплату врачам за одну заключенную декларацию до 652 грн, - Шмыгаль

Правительство намерено увеличить оплату врачам за одну заключенную декларацию до 652 грн, - Шмыгаль

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, Кабинет министров увеличит оплату врачам за одну заключенную декларацию с 600 до 652 грн

Об этом сообщает Правительственный портал.

"Мы понимаем, что в условиях пандемии увеличилась нагрузка и на семейных врачей, которые также частично или полностью задействованы в борьбе с коронавирусом. Тариф за одну заключенную декларацию будет увеличен с нынешних 600 грн до 652 грн в год", - цитирует пресс-служба слова Шмыгаля.

Кроме того, по словам Шмыгаля, если медицинские работники имеют большую нагрузку, будут задействованы корректирующие коэффициенты, которые позволят получать большие зарплаты.

  • Напомним, ранее Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) предложила в следующем году повысить ставку семейным врачам до 710 грн за обслуживание одного пациента, с которым подписана декларация.

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