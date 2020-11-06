Порошенко призвал избирать судей Конституционного Суда только после проверки на добропорядочность с помощью Совета международных экспертов

6 ноября, 2020, 13:27

Порошенко сообщил, что соответствующий законопроект уже внесен в парламент. По его убеждению, это позволит восстановить доверие и к КСУ, и в Украину в целом.

"Я прежде всего хочу поздравить весь зал, всю Верховную Раду Украины с очень важной победой. Победой, когда мы не дали уничтожить Конституцию, когда мы не дали узурпировать власть, когда мы не дали без каких-либо конституционных полномочий господину Зеленскому привести 100% своих людей, разрушив конституционное юрисдикции, Конституционный Суд. Очень важно, что представители всех фракций, понимая важность этой позиции, объединились и сохранили Украину. Я благодарю вас за это ", - сказал Порошенко с трибуны парламента.

"Мы все слышали обращение Зеленского и монобольшинства о том, что процедура назначения судей КСУ будет кардинально изменена, изменена через механизм привлечения иностранных советников, через привлечение Общественного совета добропорядочности для того, чтобы дополнительно к профессиональным знаниям - так же, как мы это сделали при формировании высшего Антикоррупционного суда, - мы имели гарантированный механизм непопадания сомнительных личностей в КСУ ", - отметил Петр Порошенко.

"Мы предложили, что сейчас у парламента есть две вакансии, мы должны сформировать изменения в законодательство, и сегодня я благодарю тех народных депутатов из фракции, которые подписались. Для того чтобы комиссия по Совету добропорядочности с участием международных советников взяла на себя функцию помощи и президенту, и высшей судейской власти, и Верховной Раде для того, чтобы каждая кандидатура прошла проверку на добропорядочность, восстановив доверие к Украине и к украинской Конституции во всем мире", - отмечает Порошенко.

"У меня просьба сейчас конкурс отменить, поставить закон, который сегодня зарегистрирован, на голосование, сформировать процедуру, когда мы привлекаем комиссию по добропорядочности и к назначению судей КСУ, и после этого вернуться к назначению возможно этих достойных людей. Это поможет им быть в Конституционном Суде Украина нового качества ", - убежден пятый президент.

"Европейская Солидарность" внесла в Верховную Раду проект закона Украины 4339 "О внесении изменения в статью 12 Закона Украины "О Конституционном Суде Украины" (относительно совершенствования конкурсных основ отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины)". Согласно законопроекту, в установлении соответствия кандидатов на должности судей Конституционного Суда Украины критериям добропорядочности принимают участие члены Общественного совета международных экспертов, образованной в соответствии с Законом "О Высшем антикоррупционном суде".

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