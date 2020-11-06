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Espreso.tvОбществоПлан, который представила украинская делегация в ТКГ, дает возможность провести выборы в ОРДЛО весной, - Зеленский

План, который представила украинская делегация в ТКГ, дает возможность провести выборы в ОРДЛО весной, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что представленный украинской делегацией в ТКГ план дает возможность провести выборы на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей весной

Об этом он заявил во время общения с журналистами на Луганщине 6 ноября.

На вопрос, при оптимистическом варианте уже весной можно ли будет провести выборы в оккупированных Донецкой и Луганской областях, Зеленский ответил: "Я считаю, что выборы нужны. Но все-таки не самоцель. Все же самое главное - деоккупация Донбасса, после чего могут быть выборы. Если все будут хотеть закончить войну, она точно закончится, то тогда такая возможность есть. Мы же с вами понимаем прекрасно, как выборы могут быть демократическими, цивилизованными, прозрачными, если там нет безопасной ситуации".

По его словам, без безопасности ситуации на оккупированных территориях туда не приедут наблюдатели, а также не будет всех представителей партий и представителей ЦИК.

"О каких тогда выборах говорить? Мы считаем, что тот пошаговый план, который предложила к рассмотрению заседания ТКГ Украина сегодня, дает возможность все это сделать, и чтобы там весной провести выборы. Но еще раз говорю: это не самый главный вопрос", - подчеркнул Зеленский.

  • В Украине представили "План совместных шагов" для ТКГ. По словам главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука, он содержит предложение о полном прекращении конфликта и демилитаризации ОРДЛО в начале 2021 года, чтобы создать условия для проведения местных выборов 31 марта.

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