Песков прокомментировал публикацию о возможной болезни Паркинсона у Путина: уверяет, что "у президента все в порядке"
6 ноября, 2020, 13:23
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что информация о болезни президента РФ Путина, о которой написало британское издание The Sun, не соответствует действительности
Об этом он сказал в комментарии российскому Интерфаксу.
Издание The Sun написало, что у Путина симптомы болезни Паркинсона и он собирается уйти из поста в начале 2021 года.
"Чушь это полная. У президента все хорошо", - сказал Песков.
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