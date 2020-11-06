Песков прокомментировал публикацию о возможной болезни Паркинсона у Путина: уверяет, что "у президента все в порядке"

6 ноября, 2020, 13:23

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что информация о болезни президента РФ Путина, о которой написало британское издание The Sun, не соответствует действительности

Об этом он сказал в комментарии российскому Интерфаксу.

Издание The Sun написало, что у Путина симптомы болезни Паркинсона и он собирается уйти из поста в начале 2021 года.

"Чушь это полная. У президента все хорошо", - сказал Песков.