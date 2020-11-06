 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПесков прокомментировал публикацию о возможной болезни Паркинсона у Путина: уверяет, что "у президента все в порядке"

Песков прокомментировал публикацию о возможной болезни Паркинсона у Путина: уверяет, что "у президента все в порядке"


фото: gettyimages
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что информация о болезни президента РФ Путина, о которой написало британское издание The Sun, не соответствует действительности

Об этом он сказал в комментарии российскому Интерфаксу.

Издание The Sun написало, что у Путина симптомы болезни Паркинсона и он собирается уйти из поста в начале 2021 года.

"Чушь это полная. У президента все хорошо", - сказал Песков.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

6 ноября, 2020 пятница

больше новостей

6 ноября, 2020 пятница

5 ноября, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать