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Espreso.tvСпортНичью вырвали россияне, а не мы, - гандболист сборной Украины о матче с Россией

Ничью вырвали россияне, а не мы, - гандболист сборной Украины о матче с Россией


фото: handball.net.ua
Полусредний сборной Украины по гандболу Станислав Жуков прокомментировал ничью с Россией в матче отбора на Евро-2021.

Об этом сообщает официальный сайт Федерации гандбола Украины.

Жуков стал лучшим бомбардиром в составе сборной Украины, закинув 7 мячей.

"Очень хороший матч. Боевая ничья. Мы довольны. Хотелось выиграть, и в конце были все шансы победить, но одно очко также имеет большое значение для нас. Во втором тайме мы нашли в себе силы, к нам вернулась уверенность, мы повели в счете. Можно сказать, что ничью вырвали россияне, а не мы, - сказал Жуков.

На чемпионат Европы по гандболу выйдут команды, занявшие 1-е и 2-е места в группе, а также 4 лучшие команды, которые в своих квартетах займут 3-и места.

7 ноября сборные Украины и России встретятся во 2-м туре отбора. Также в группе выступают Фарерские острова и Чехия - с ними наша команда сыграет весной.

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