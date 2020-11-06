НАБУ заявило о риске уничтожения любого антикоррупционного органа из-за решения КСУ
Об этом говорится в заявлении бюро.
"Конституционный кризис требует немедленного решения для восстановления эффективной работы антикоррупционных органов", - заявляют в НАБУ.
Отмечается, что решения КСУ в течение 2019-2020 годов в вопросах борьбы с коррупцией, вызывают беспокойство. А их последствиями является системное ослабление институциональной способности органов, призванных разоблачать коррупцию, и освобождение от ответственности лиц.
"КСУ своими решениями лишил Национальное бюро права через суд аннулировать кабальные для государственных предприятий сделки, фактически декриминализировал незаконное обогащение, освободил от ответственности за неподачу декларации", - заявляют антикоррупционеры.
В НАБУ считают, что необходимо немедленно урегулировать ситуацию.
"В нынешних условиях существует риск того, что любой из антикоррупционных органов может быть уничтожен из-за вынесения политических решений Конституционным судом", - подытожили в бюро.
- 28 августа Конституционный Суд признал неконституционным указ о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины.
- 16 сентября Конституционный суд признал неконституционными ряд положений закона о Национальном антикоррупционном бюро.
- 26 октября ОАСК принял вычеркнуть из государственного реестра информацию о Артеме Сытнике как директора Национального антикоррупционного бюро.
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Национальное антикоррупционное бюро Украины обещает обжаловать решение Окружного административного суда Киева относительно главы бюро Артема Сытника.
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