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Espreso.tvОбществоНАБУ заявило о риске уничтожения любого антикоррупционного органа из-за решения КСУ

НАБУ заявило о риске уничтожения любого антикоррупционного органа из-за решения КСУ

В Национальном антикоррупционном бюро призывают решить конституционный кризис для восстановления эффективной работы органов, борющихся с коррупцией

Об этом говорится в заявлении бюро.

"Конституционный кризис требует немедленного решения для восстановления эффективной работы антикоррупционных органов", - заявляют в НАБУ.

Отмечается, что решения КСУ в течение 2019-2020 годов в вопросах борьбы с коррупцией, вызывают беспокойство. А их последствиями является системное ослабление институциональной способности органов, призванных разоблачать коррупцию, и освобождение от ответственности лиц.

"КСУ своими решениями лишил Национальное бюро права через суд аннулировать кабальные для государственных предприятий сделки, фактически декриминализировал незаконное обогащение, освободил от ответственности за неподачу декларации", - заявляют антикоррупционеры.

В НАБУ считают, что необходимо немедленно урегулировать ситуацию.

"В нынешних условиях существует риск того, что любой из антикоррупционных органов может быть уничтожен из-за вынесения политических решений Конституционным судом", - подытожили в бюро.

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